BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Secondo i dati forniti dalla ministra fiamminga del welfare Caroline Gennez (Vooruit) in risposta a un’interrogazione parlamentare di Katrien Schryvers (CD&V), un numero record di 8.802 alunni ha perso il sussidio scolastico fiammingo lo scorso anno a causa di assenze ingiustificate. I dati, riportati da Het Nieuwsblad, vengono citati dall’agenzia Belga News Agency.

L’assegno scolastico – scrive l’agenzia – fa parte del Groeipakket, il programma di sostegno finanziario del governo fiammingo per le famiglie a basso reddito con figli in età scolare. Secondo le normative fiamminghe, le famiglie possono perdere l’assegno se un alunno accumula almeno 30 mezze giornate di assenza ingiustificata durante l’anno scolastico. La maggior parte dei rimborsi ha riguardato l’istruzione secondaria, dove 6.372 alunni hanno perso il sussidio. Nell’istruzione prescolare e primaria, la cifra ha superato i 1.000 alunni per ciascuna categoria.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).