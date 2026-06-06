ROMA (ITALPRESS) – Sei civili sono stati uccisi e almeno altri 15 sono rimasti feriti in un attacco israeliano a Gaza City. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. L’attacco ha preso di mira una tenda che ospitava famiglie sfollate vicino a una scuola, a ovest di Gaza City.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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