ROMA (ITALPRESS) – Sei civili sono stati uccisi e almeno altri 15 sono rimasti feriti in un attacco israeliano a Gaza City. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. L’attacco ha preso di mira una tenda che ospitava famiglie sfollate vicino a una scuola, a ovest di Gaza City.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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