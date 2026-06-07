Cina: le riserve valutarie aumentano dello 0,93% su base mensile

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo i dati ufficiali diffusi oggi, a fine maggio le riserve valutarie della Cina ammontavano a 3.442,2 miliardi di dollari, in aumento di 31,7 miliardi, pari allo 0,93%, rispetto alla fine di aprile.

A maggio, per effetto di fattori tra cui l’ambiente macroeconomico globale e le prospettive di politica monetaria delle principali economie, l’indice del dollaro statunitense è salito, mentre i prezzi dei principali asset finanziari globali hanno registrato nel complesso una crescita, ha affermato l’Amministrazione statale dei cambi in una nota.

L’effetto combinato di fattori come la conversione valutaria e le variazioni dei prezzi degli asset ha determinato l’aumento dell’ammontare delle riserve valutarie a maggio, ha precisato.

L’economia cinese sta mantenendo un ritmo di crescita stabile, mostrando solidi progressi nel promuovere uno sviluppo di alta qualità, elemento che sostiene la stabilità complessiva dell’ammontare delle riserve valutarie del Paese, ha concluso l’amministrazione.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).