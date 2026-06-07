Kosovo oggi al voto per la terza volta in un anno e mezzo

ROMA (ITALPRESS) – Oggi, domenica 7 giugno i cittadini del Kosovo tornano alle urne. Il voto è in programma per eleggere i 120 membri dell’assemblea monocamerale, e si tratta della terza tornata elettorale negli ultimi diciotto mesi. Le nuove elezioni parlamentari anticipate si terranno cinque mesi dopo quelle precedenti, con 21 partiti in lizza per un totale di 902 candidati. Un appuntamento che sa di prova decisiva per un Paese che fatica a uscire da un lungo periodo di instabilità istituzionale. Il Kosovo si reca nuovamente alle urne per l’instabilità politica legata all’incapacità dell’Assemblea di eleggere un nuovo presidente.

Lo scorso 6 marzo, la presidente Vjosa Osmani ha sciolto il Parlamento e indetto elezioni anticipate dopo che un tentativo di voto presidenziale era fallito il 5 marzo. Il partito di riferimento resta il Movimento Vetevendosje (LVV) del premier uscente Albin Kurti. Dato il breve intervallo tra le due elezioni, le promesse rimangono generalmente simili e si concentrano principalmente su energia, salari, politiche sociali, sviluppo delle infrastrutture e tecnologia.

Il Movimento Vetevendosje, attualmente al potere, mira a superare il record del 51,1% ottenuto alle elezioni di dicembre 2025, fissando questa volta un obiettivo addirittura del 61%. A cercare di insidiare il primato di Vetevendosje, il Partito Democratico del Kosovo (Pdk), la Lega Democratica del Kosovo (Ldk) e l’Alleanza per il Futuro del Kosovo (Aak). Sul versante delle comunità serbe, Srpska Lista ha conquistato tutti i 10 seggi riservati ai serbi alle elezioni di dicembre 2025, con il 90% dei voti nelle regioni e località a maggioranza serba. Sono circa due milioni gli elettori che hanno diritto di voto, compresi quelli residenti fuori dal Kosovo. La tornata elettorale sarà monitorata da team di osservatori nazionali ed europei.

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