TechSkills Forum del Mediterraneo, al Cairo oltre 2.000 studenti e docenti. Valditara “Lanciata una sfida ambiziosa”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Si è conclusa oggi al Cairo la prima edizione del TechSkills Forum, il Forum dell’Istruzione e della Formazione Tecnica e Professionale dei Paesi del Mediterraneo, promosso dal MIM e dal Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Tecnica della Repubblica Araba d’Egitto nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa.

Inaugurata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dal Ministro egiziano dell’Istruzione Mohamed Abdel Latif, l’iniziativa ha riunito delegazioni governative, oltre 2.000 tra studenti, docenti, rappresentanti degli ITS e delle imprese, insieme a più di 100 istituzioni educative e oltre 100 imprese provenienti da 16 Paesi del Mediterraneo. Al centro dei lavori temi strategici per la competitività e l’occupazione: Intelligenza Artificiale, tecnologie emergenti, competenze digitali, manifattura intelligente, automazione, turismo, agroalimentare e professioni del futuro.

“Dal Cairo abbiamo lanciato una sfida ambiziosa: costruire una grande alleanza mediterranea delle competenze. Le trasformazioni tecnologiche e produttive richiedono una risposta comune e l’Italia vuole esserne protagonista, mettendo a disposizione la propria esperienza nell’istruzione tecnico-professionale e rafforzando il legame tra scuola e impresa. Attorno al Mediterraneo sono nate alcune delle più grandi civiltà della storia: oggi lavoriamo insieme per restituire centralità a quest’area e costruire un futuro di crescita, coesione, prosperità e pace, investendo sulle competenze di milioni di giovani”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.

A margine del Forum, il Ministro Valditara ha avuto incontri bilaterali con i Ministri dell’Istruzione di Egitto, Algeria, Libano, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Croazia, nonché con i Vice Ministri di Albania, Romania e Spagna e i Segretari Generali di Libia e Grecia. Al termine dei lavori, tutti i Paesi hanno adottato la Dichiarazione di Intenti sulla collaborazione internazionale nell’istruzione e formazione tecnica e professionale del Mediterraneo, per favorire nuove opportunità di sviluppo e stabilità per l’intera regione.

Il Forum rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra Italia ed Egitto, avviato con il Memorandum d’Intesa del 2024 e rafforzato dall’accordo firmato ieri dai Ministri Valditara e Latif, confermando il ruolo strategico del Mediterraneo come ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente e come spazio di innovazione, crescita e sviluppo condiviso.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).