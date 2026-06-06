L’Iran lancia missili su Kuwait e Bahrain, gli Usa abbattono droni diretti a Hormuz

MILANO (ITALPRESS) – Le sirene d’allarme antimissili sono risuonate più volte in Kuwait nella notte a causa di un attacco iraniano, intercettato dalla contraerei. La televisione iraniana, citando il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha dichiarato di aver preso di mira con missili “le basi nemiche nella regione dopo la loro aggressione contro Sirik e l’isola di Qeshm”. I voli diretti in Kuwait sono stati momentaneamente deviati. Attacchi iraniani anche contro il Bahrain.

Le forze della Centcom hanno invece abbattuto quattro droni d’attacco unidirezionali iraniani che erano stati lanciati verso lo Stretto di Hormuz. Le forze statunitensi hanno successivamente colpito siti radar di sorveglianza costiera iraniani a Goruk e sull’Isola di Qeshm per difendersi da ulteriori attacchi.

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