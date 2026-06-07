Cina: iniziato l’esame nazionale di ammissione all’università (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Studenti si dirigono verso una sede dell’esame nazionale di ammissione all’università a Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 7 giugno 2026. L’esame nazionale di ammissione all’università di quest’anno, noto anche come gaokao, è iniziato oggi in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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