Tunisia, raggiunta quota 4.500 ritorni volontari di migranti subsahariani

ROMA (ITALPRESS) – La Tunisia ha facilitato il ritorno volontario di circa 4.500 migranti provenienti dall’Africa subsahariana nell’ambito del programma di rimpatrio assistito attuato dalle autorità nazionali. Secondo dichiarazioni del portavoce della Guardia nazionale tunisina, Houssem Eddine Jebabli, il programma viene realizzato in coordinamento con la Mezzaluna Rossa tunisina e con le autorità regionali e locali, in particolare nel governatorato di Sfax. Jebabli ha spiegato che il progetto di assistenza al ritorno volontario è stato avviato nel luglio 2025 con la creazione di una struttura dedicata nell’area di El Amra, nella regione di Sfax, per far fronte all’aumento del numero di migranti irregolari presenti nel territorio.

Le autorità hanno inizialmente agevolato il rientro dei migranti in possesso di documenti di viaggio e successivamente hanno intensificato il coordinamento con ambasciate e consolati dei Paesi d’origine per ottenere i documenti necessari ai cittadini sprovvisti di passaporto.

Le istituzioni tunisine hanno inoltre promosso campagne di sensibilizzazione sul programma di ritorno volontario in diverse regioni del Paese. Nell’ultima settimana, 420 persone sono state trasferite nel centro dedicato per completare le procedure amministrative e logistiche prima della partenza.

Il portavoce ha sottolineato che l’aumento delle richieste di ritorno volontario coincide con il rafforzamento delle misure di contrasto all’immigrazione irregolare e alle traversate clandestine verso l’Europa, attraverso un più ampio dispiegamento di mezzi e personale lungo le coste tunisine. Jebabli ha infine affermato che il ministero dell’Interno continua ad adottare un approccio che combina il rispetto dei diritti umani con l’applicazione della legge, in collaborazione con le istituzioni nazionali e le organizzazioni partner.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).