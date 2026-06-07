S&P conferma il rating di A-/A-2 di Malta con outlook stabile

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – S&P Global Ratings ha confermato il rating sovrano a lungo e breve termine di Malta a A-/A-2, mantenendo un outlook stabile e sottolineando la resilienza dell’economia del Paese in un contesto internazionale caratterizzato da incertezza. Nel suo ultimo rapporto, l’agenzia ha evidenziato come Malta continui a mostrare solidità economica nonostante le tensioni geopolitiche e il rallentamento della crescita globale.

Secondo S&P, le prospettive economiche del Paese restano sostenute da fondamentali robusti e dal miglioramento delle finanze pubbliche. La conferma del rating arriva dopo una serie di valutazioni economiche positive. La Commissione europea ha recentemente certificato che Malta ha raggiunto i propri obiettivi fiscali prima del previsto, mentre le previsioni indicano un’ulteriore riduzione del deficit nei prossimi anni. S&P ha inoltre richiamato le difficoltà che interessano diverse economie europee, tra cui l’elevata disoccupazione e gli effetti dell’incertezza geopolitica.

L’agenzia ha ricordato che Paesi come Francia, Belgio e Slovacchia hanno subito recentemente un declassamento del proprio rating internazionale. Secondo gli analisti, il miglioramento dei conti pubblici ha rafforzato la capacità di Malta di affrontare le sfide esterne e di reagire a eventuali sviluppi internazionali imprevisti. Il mancato peggioramento del rating viene interpretato come un segnale di fiducia nella capacità del Paese di mantenere la stabilità fiscale.

Il primo ministro Robert Abela ha accolto con favore il rapporto, definendolo “un altro buon risultato” per Malta e una dimostrazione di fiducia nei confronti dell’amministrazione recentemente eletta. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Abela ha affermato che il governo continuerà a dare priorità alle misure volte a proteggere famiglie e imprese dagli effetti del rallentamento dell’economia mondiale.

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(ITALPRESS).