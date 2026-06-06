Malta, il premier Abela accolto dai leader Ue al vertice in Montenegro

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro maltese Robert Abela ha ricevuto calorose congratulazioni da diversi leader europei durante la sua partecipazione al Vertice tra l’Unione Europea e i Balcani occidentali, svoltosi venerdì a Tivat, in Montenegro. Un video pubblicato sulla pagina Facebook di Abela lo mostra mentre saluta e abbraccia altri capi di governo e rappresentanti istituzionali al suo arrivo al vertice, incentrato sul rafforzamento della cooperazione tra l’UE e i Paesi dei Balcani occidentali. Diversi leader si sono congratulati con il Primo Ministro maltese per il suo recente successo elettorale. Alcuni gli hanno persino chiesto consigli dopo che Abela ha sottolineato come una quarta vittoria elettorale consecutiva a Malta rappresenti un risultato senza precedenti. Tra coloro che hanno scambiato alcune parole con Abela figuravano la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e il Primo Ministro polacco Donald Tusk. Nel suo primo vertice internazionale dopo la riconferma alle elezioni generali, il Primo Ministro ha dichiarato che la stabilità dei prezzi dell’energia continua a rappresentare il principale vantaggio competitivo di Malta in un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche e incertezza internazionale.

Nel corso dell’incontro, i leader hanno discusso dell’espansione della cooperazione con i Paesi dei Balcani occidentali nell’ambito degli sforzi più ampi volti ad affrontare le sfide economiche e di sicurezza legate alle tensioni geopolitiche che coinvolgono Russia e Cina. Abela ha sottolineato l’importanza del dialogo e di partnership concrete per rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza dell’Europa. Secondo il premier maltese, i conflitti in corso, tra cui la guerra in Ucraina e le tensioni nel Golfo Arabico, hanno aumentato la complessità delle sfide che il continente si trova ad affrontare. Abela ha inoltre ribadito il sostegno di Malta al percorso di adesione dei Balcani occidentali all’Unione Europea, affermando che l’ingresso dovrà avvenire una volta completate tutte le riforme richieste e soddisfatti integralmente i criteri di adesione previsti dall’UE.

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(ITALPRESS).