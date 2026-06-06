ROMA (ITALPRESS) – Nella notte segnalati nuovi attacchi ucraini contro la raffineria di Ust-Labinsk, nella regione russa di Krasnodar, e contro il Porto di Mariupol. Attacchi segnalati anche a Uzlovaya, nella regione russa di Tula. Difese aeree attivate a Sochi e nella regione di Mosca.
La risposta russa non si è fatta attendere: nella notte si sono registrati nuovi attacchi con droni russi Geran-2 contro Chernomorsk, Odessa sud.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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