Cina: Jiangmen, patria dei cinesi d’oltremare, punta su industria del caffè (1)

JIANGMEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri del personale producono macchinette da caffè in una fabbrica a Jiangmen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 26 maggio 2026. Jiangmen, rinomata città natale dei cinesi d’oltremare, ha costruito da zero una notevole industria del caffè. Facendo leva sulle sue reti globali, la città ha creato una catena industriale completa, che va dal commercio di chicchi di caffè verde alla tostatura intelligente fino alla produzione di articoli, con un valore annuo della produzione superiore a 3 miliardi di yuan, circa 443 milioni di dollari USA. Grazie ai suoi forti legami con i cinesi d’oltremare, Jiangmen è diventata presto un polo della tostatura del caffè in Cina. Oggi importa oltre 300 varietà di chicchi di caffè verde premium da importanti Paesi produttori come Brasile, Etiopia e Colombia. La città ospita ora un totale di 21 torrefattori certificati con una capacità annua superiore a 10.000 tonnellate. Oltre ai chicchi, Jiangmen conta più di 350 imprese locali che producono attrezzature e componenti per il caffè, fornendo circa il 40% degli articoli cinesi in acciaio inox per caffè e producendo una macchinetta da caffè su cinque tra quelle esportate dalla Cina.

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