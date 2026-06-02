2 giugno, le celebrazioni anche in Marocco. Salzano: “Storia fondata sui valori di libertà, democrazia e servizio al bene comune”

TANGERI (MAROCCO) (ITALPRESS) – Si aprono anche a Tangeri, a bordo della fregata Virginio Fasan della Marina Militare italiana, le celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica italiana in Marocco.

In occasione della Festa della Repubblica, l’Ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, ha incontrato il Contrammiraglio Cristian Nardone, il Comandante Capitano di Fregata Simone Pitto e l’equipaggio della Nave Virginio Fasan.

“A ottant’anni dalla nascita della Repubblica, celebriamo una storia fondata sui valori di libertà, democrazia e servizio al bene comune. È particolarmente significativo farlo insieme alle donne e agli uomini della Marina Militare che, con professionalità, dedizione e spirito di servizio, rappresentano ogni giorno il nostro Paese. La loro presenza nel Mediterraneo, il loro servizio quotidiano e la bandiera che portano in mare rappresentano una testimonianza concreta della Repubblica e dei suoi valori. Non è casuale che questa celebrazione si svolga a Tangeri, città che rappresenta un naturale punto di incontro tra Mediterraneo e Atlantico, tra Europa e Africa. Un luogo che richiama la centralità del mare nella storia e nel futuro delle nostre società e che ben riflette la vocazione al dialogo e all’apertura che caratterizza il rapporto tra Italia e Marocco”, ha dichiarato l’Ambasciatore Salzano in una nota.

Le celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica proseguiranno nei prossimi giorni a Casablanca, Marrakech e Rabat, coinvolgendo la comunità italiana e interlocutori marocchini del mondo istituzionale, economico e culturale.

Le iniziative si concluderanno l’8 giugno al Théâtre National Mohammed V di Rabat con il concerto “Deux Rives, une seule voix”, dedicato all’amicizia tra Italia e Marocco.

-Foto Ambasciata d’Italia in Marocco-

(ITALPRESS).