Gli Stati Uniti “Israele e Libano trattino e cessino le ostilità”

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio ha avviato contatti con il presidente libanese Joseph Aoun e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel tentativo di favorire le trattative.
Gli Usa hanno delineato una strategia iniziale basata su impegni reciproci: Hezbollah: Dovrebbe cessare immediatamente ogni tipo di attacco contro il territorio israeliano, mentre Israele dovrebbe impegnarsi a non intensificare le operazioni militari e le ostilità a Beirut.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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