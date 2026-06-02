Malta, Abela promette un ambizioso programma di riforme

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro Robert Abela ha promesso un “ambizioso programma” di riforme economiche e sociali dopo aver ottenuto per il Partito Laburista uno storico quarto mandato consecutivo al governo.

In un discorso televisivo preregistrato trasmesso lunedì sera dall’emittente nazionale, Abela ha ringraziato gli elettori per aver rinnovato la loro fiducia nella sua leadership, definendo il risultato elettorale un momento senza precedenti nella storia politica di Malta.

“Il popolo ha deciso di affidare la fiducia a me e alla squadra che guido”, ha dichiarato Abela, sottolineando che nessun movimento politico era mai riuscito in precedenza a vincere quattro mandati consecutivi di governo. Il premier ha affermato che il manifesto elettorale del Partito Laburista diventerà ora il programma di lavoro dell’esecutivo, con l’obiettivo di rendere la vita dei cittadini “più facile, più bella e migliore”.

Tra le principali iniziative annunciate figurano la rigenerazione del Grand Harbour, il piano di mobilità “Malta in Motion”, una nuova strategia energetica, investimenti nella sanità pubblica e progetti di sviluppo per l’isola di Gozo.

“Il vostro sogno è il nostro progetto”, ha dichiarato Abela, presentando l’agenda del governo come il riflesso delle aspirazioni del popolo maltese. Il primo ministro ha inoltre evidenziato il ruolo della crescita economica nel garantire stabilità e sicurezza, affermando che il governo continuerà ad agire come uno “scudo” per i cittadini nei momenti di incertezza.

Nel corso dell’intervento, Abela ha più volte richiamato l’unità nazionale, ribadendo al contempo il messaggio centrale della campagna laburista: “Credo in voi, perché voi siete Malta”.

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(ITALPRESS).