Malta, la disoccupazione sale al 3,6% e il ritardo dei dati scatena le polemiche

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il tasso di disoccupazione a Malta è salito al 3,6% ad aprile, raggiungendo il livello più alto degli ultimi otto mesi, mentre il numero dei senza lavoro è aumentato di oltre 3.000 unità dall’agosto 2025.

I dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica (NSO) dopo le elezioni generali mostrano che ad aprile i disoccupati erano 12.400, rispetto ai 9.123 registrati ad agosto, con un incremento del 36%. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto a marzo e di 0,6 punti rispetto ad aprile dello scorso anno.

La disoccupazione giovanile continua a destare preoccupazione, attestandosi al 9,1%, oltre tre volte superiore al tasso del 3,0% registrato nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 74 anni. I giovani rappresentano il 21,9% del totale dei disoccupati. La disoccupazione femminile è salita al 3,5%, mentre quella maschile è rimasta invariata al 3,6%.

La pubblicazione dei dati ha riacceso le critiche nei confronti dell’NSO, che aveva rinviato la diffusione delle statistiche a due giorni dopo la vittoria del Partito Laburista, confermato al governo per un quarto mandato consecutivo. L’ufficio statistico ha spiegato che il rinvio era finalizzato a garantire “integrità, neutralità, etica e una corretta governance statistica”, poiché la data originariamente prevista coincideva con il giorno di riflessione della campagna elettorale.

I critici hanno però sottolineato che in passato altri dati economici erano stati pubblicati durante periodi elettorali, accusando le autorità di aver trattenuto selettivamente informazioni potenzialmente sfavorevoli al governo.

Nel corso della campagna elettorale, il primo ministro Robert Abela ha più volte indicato il basso tasso di disoccupazione come prova del successo economico del Paese, sostenendo che Malta fosse tra gli Stati con i livelli di disoccupazione più bassi dell’Unione europea.

Gli ultimi dati mostrano tuttavia che la disoccupazione è in costante aumento dall’agosto dello scorso anno.

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(ITALPRESS).