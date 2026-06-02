URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quando il conto alla rovescia è arrivato a zero nella pallida luce del mattino, Rebecca Busi ha premuto l’acceleratore della sua Tank 500-Hi4Z prodotta in Cina ed è scattata verso l’orizzonte del deserto del Taklimakan.

Per la trentenne italiana, quel momento ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo in una carriera costruita inseguendo strade sconosciute. Ma questa volta la sensazione era diversa.

“E’ la prima volta che vengo in Cina per il Taklimakan Rally”, ha affermato Busi. “E’ anche la prima volta che guido un’auto ibrida. E’ una sensazione completamente diversa”.

Dal 2025, il Taklimakan Rally ha introdotto una categoria per i veicoli a nuova energia, mentre le case automobilistiche cinesi cercano di testare i propri veicoli in alcune delle condizioni di gara più estreme del pianeta.

La casa automobilistica cinese Great Wall Motor ha invitato i piloti internazionali a gareggiare con i suoi fuoristrada, nella speranza che punti di vista esterni possano contribuire ad accelerarne lo sviluppo.

“Nelle corse, più l’ambiente è ostile, più l’esperienza è preziosa”, ha affermato Liu Yanzhao, vice presidente di Great Wall Motor. “La comprensione delle prestazioni e dell’affidabilità da parte dei piloti internazionali aiuta i produttori cinesi a migliorare molto più rapidamente”.

Busi non ha esitato ad accettare l’invito.

Nata nel 1996 a Bologna, nel nord Italia, è cresciuta circondata da motori, racconti di rally e sogni incompiuti.

Suo padre, Roberto Busi, era un pilota di enduro che ha gareggiato in competizioni internazionali, tra cui il Rally dei Faraoni. Da bambina, Rebecca lo accompagnava spesso alle gare, immergendosi nell’atmosfera del motorsport nei parchi assistenza e lungo i tracciati polverosi.

Nel 2022, Busi ha debuttato al Rally Dakar nella categoria Classic, completando ogni tappa ed è diventata la più giovane donna italiana a concludere la gara, all’età di 25 anni.

Per prepararsi al Taklimakan Rally, è arrivata in Cina con settimane di anticipo per testare il nuovo veicolo in condizioni desertiche.

“Ci sono molte differenze”, ha affermato. “Dobbiamo adattarci al consumo della batteria e capire come funziona questa nuova tecnologia”.

“Penso che sia molto positivo iniziare a sviluppare nuove fonti di energia per le auto, a beneficio dell’ambiente”, ha aggiunto.

Busi ha dichiarato che la quinta tappa del Taklimakan Rally in particolare l’ha colpita profondamente.

“Sono rimasta scioccata. E’ stata davvero dura”, ha affermato. “La nostra Tank 500 ha resistito il più possibile. Sono sinceramente impressionata dalle prestazioni sulle dune”.

“Le dune sono tra le più difficili che abbia mai affrontato”, ha dichiarato la pilota. “Penso che siano toste quasi quanto quelle in Cile, dove di solito mi alleno”.

Eppure è proprio la sfida a rendere l’esperienza memorabile.

Lontano dalle tappe, Busi si è anche immersa nella cultura locale, pubblicando regolarmente aggiornamenti dalla Cina su Instagram.

Nei piccoli paesi lungo il percorso del rally, gli abitanti del posto spesso accolgono i piloti con balli, frutta e specialità regionali. Questo calore l’ha sorpresa.

“Mi piace molto l’atmosfera”, ha affermato. “Le persone sono molto gentili e molto felici di vederci, il che rende noi ancora più felici. Inoltre, lungo tutte le tappe ci sono moltissimi spettatori e questo mi piace davvero molto”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).