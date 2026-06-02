Cina: misure migliorano situazione ecologica del lago Ulan Suhai (3)

BAYANNUR (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un uccello acquatico cerca cibo nella zona umida artificiale di Jiupaigan, nel distretto di Urad Front Banner a Bayannur, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 31 maggio 2026. Il lago Ulan Suhai è il più grande lago d’acqua dolce del bacino del fiume Giallo. Negli ultimi anni, le autorità locali hanno adottato molteplici misure per migliorare la situazione ecologica dell’area del lago. Facendo buon uso del rifornimento idrico proveniente dal fiume Giallo e controllando al tempo stesso rigorosamente le fonti di inquinamento, le condizioni ecologiche del lago sono migliorate anno dopo anno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)