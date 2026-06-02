Egitto, Al-Sisi riceve i leader delle organizzazioni ebraiche americane

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto una delegazione della Conferenza dei presidenti delle principali organizzazioni ebraiche americane, guidata da Elizabeth Burns Korn e dal direttore esecutivo William Daroff.

Secondo una nota della Presidenza egiziana, Al Sisi ha ribadito il valore strategico delle relazioni tra Egitto e Stati Uniti, sottolineando l’importanza del coordinamento continuo tra i due Paesi per sostenere pace e stabilità in Medio Oriente e contrastare terrorismo ed estremismo. Il colloquio ha affrontato anche i principali sviluppi regionali.

Il presidente egiziano ha illustrato gli sforzi del Cairo per favorire la de-escalation e sostenere il percorso negoziale in corso tra Stati Uniti e Iran, al fine di contenere le conseguenze politiche ed economiche della crisi sulla regione e sul contesto internazionale. Al Sisi ha inoltre riaffermato la necessità di una soluzione giusta e globale della questione palestinese, sulla base delle risoluzioni della legittimità internazionale e della soluzione dei due Stati, definendola l’unica via per garantire una pace duratura e la stabilità regionale.

Da parte loro, i membri della delegazione hanno espresso apprezzamento per il ruolo svolto dall’Egitto a sostegno della stabilità in Medio Oriente e per il livello delle relazioni strategiche tra Il Cairo e Washington.

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