Cina: misure migliorano situazione ecologica del lago Ulan Suhai (2)

BAYANNUR (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 31 maggio 2026, mostra una veduta del lago Ulan Suhai, nel distretto di Urad Front Banner a Bayannur, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina. Il lago Ulan Suhai è il più grande lago d’acqua dolce del bacino del fiume Giallo. Negli ultimi anni, le autorità locali hanno adottato molteplici misure per migliorare la situazione ecologica dell’area del lago. Facendo buon uso del rifornimento idrico proveniente dal fiume Giallo e controllando al tempo stesso rigorosamente le fonti di inquinamento, le condizioni ecologiche del lago sono migliorate anno dopo anno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)