Tunisia e Corea del Sud verso il lancio di una piattaforma africana di biofarmaceutica

SEOUL (ITALPRESS) – Tunisia e Corea del Sud hanno discusso il rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori della tecnologia, delle industrie biologiche e farmaceutiche e dell’intelligenza artificiale, a margine della seconda riunione dei Ministri degli Affari Esteri dei Paesi africani e della Corea del Sud, in corso a Seoul. Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale Facebook del Ministero degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’Estero, il ministro Mohamed Ali Nafti ha tenuto una serie di incontri con responsabili sudcoreani per esaminare nuove prospettive di partenariato con una dimensione africana. Nel colloquio con il suo omologo sudcoreano Cho Hyun, il capo della diplomazia tunisina ha ribadito l’importanza di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, mentre le due parti hanno esaminato il progetto di una piattaforma integrata tunisino-coreano-africana dedicata alle industrie biologiche e farmaceutiche.

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