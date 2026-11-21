BAOTING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un turista straniero si diverte nella zona turistica culturale della foresta pluviale di Yanoda, nella contea autonoma di Baoting Li e Miao, nella provincia meridionale cinese dello Hainan, il 19 novembre 2026. Dotata di abbondanti risorse di foreste pluviali tropicali, la contea autonoma Li e Miao vanta un tasso di copertura forestale dell’84,86%. La contea ha sfruttato le sue caratteristiche naturali uniche per sviluppare il turismo culturale, attirando visitatori dalla Cina e dall’estero per visite turistiche ed esperienze immersive.

-Foto Xinhua-

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