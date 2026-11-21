NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una pompa dell’acqua dismessa può sembrare poco più che un rottame metallico, ma nella città di Fengcheng, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, fa parte di un’industria in crescita che trasforma i rifiuti in risorse preziose.

In un parco di 40 ettari dedicato allo smantellamento dei rottami metallici, il commerciante Zhong Guirong esamina due pompe dell’acqua usate e stima rapidamente il loro contenuto di rame rispettivamente all’8% e al 5%.

Una tonnellata del primo tipo potrebbe produrre circa 80 chilogrammi di rame, rispetto ai soli 50 chilogrammi del secondo, una differenza del valore di circa 2.500 yuan (circa 372 dollari USA).

Per Zhong e migliaia di altri commercianti di rottami, queste valutazioni sono essenziali per ottenere un profitto. La loro attività è alla base dello sviluppo di Fengcheng come base dimostrativa nazionale per le cosiddette “miniere urbane”.

Pur non disponendo di giacimenti propri di rame o alluminio, la città a livello di contea ha sviluppato un’importante industria del riciclo, che impiega circa 100.000 persone nella valutazione e nello smantellamento dei rottami.

Nel 2025, le industrie dell’economia circolare della città hanno generato una produzione del valore di 61,47 miliardi di yuan, pari al 60% della sua produzione industriale totale.

Il suo parco industriale dell’economia circolare ha trattato 612.000 tonnellate di rottami di rame e 744.000 tonnellate di rottami di alluminio, pari rispettivamente al 12,6% e al 6,4% della produzione totale cinese di riciclo dei due metalli lo scorso anno.

La città punta ora ad andare oltre la raccolta e lo smantellamento dei rottami, trasformando i metalli recuperati in materiali industriali a più alto valore aggiunto.

Nel parco industriale, il rame recuperato dai rottami raccolti in tutto il Paese viene raffinato attraverso l’elettrolisi. Presso la Jiangxi Maidehao New Materials Co., Ltd., il rame raffinato viene ulteriormente lavorato per ottenere fogli di rame di grado elettronico con uno spessore di appena 9 micrometri, circa un decimo di quello di un capello umano.

“Il costo di lavorazione delle barre di rame è di diverse centinaia di yuan per tonnellata, mentre quello dei fogli di rame di grado elettronico può raggiungere i 20.000-30.000 yuan per tonnellata”, ha dichiarato Shi Chen, direttore generale dell’azienda.

La differenza evidenzia il potenziale di maggiori ritorni economici derivanti da ulteriori lavorazioni. Fengcheng prevede di risalire la catena del valore espandendosi nella raffinazione elettrolitica, nei fogli di rame per l’elettronica e nei circuiti stampati.

L’industria del riciclo apporta anche benefici ambientali.

Nel 2025, il riciclo complessivo di rame e alluminio della città ha consentito di risparmiare 3,2 milioni di tonnellate di carbone standard e di ridurre le emissioni di carbonio di 11,76 milioni di tonnellate, secondo i dati locali.

Fengcheng fa parte di un più ampio impegno in tutta la Cina per sviluppare l’economia circolare.

Nella Zona di sviluppo economico e tecnologico di Ziya, a Tianjin, un gruppo di laboratori familiari di riciclo fondati tre decenni fa si è trasformato in un parco industriale con oltre 150 imprese e una capacità di trattamento annua di quasi 10 milioni di tonnellate di risorse riciclate.

A Miluo, una città a livello di contea nella provincia dello Hunan, oltre 200 imprese di riciclo recuperano plastica, rame, alluminio e litio e svolgono attività di rigenerazione industriale.

A livello nazionale, nel 2025 sono state raccolte e riciclate oltre 410 milioni di tonnellate delle principali risorse riciclabili, mentre il valore della produzione del settore ha raggiunto i 5.000 miliardi di yuan.

Pan Yonggang, vicepresidente della China Association of Circular Economy, ha dichiarato che la Cina ha introdotto misure di sostegno durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), tra cui sussidi, incentivi fiscali, finanziamenti verdi e appalti pubblici.

Per il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, il principale organismo di pianificazione economica della Cina, ha fissato l’obiettivo di portare il valore della produzione annua dell’industria del riciclo delle risorse a 8.000 miliardi di yuan entro il 2030.

Fengcheng prevede di fare del riciclo il suo primo settore industriale da 100 miliardi di yuan, passando dal recupero e dalla lavorazione di base a nuovi materiali di fascia alta e prodotti finiti.

“Un giorno i giacimenti minerari si esauriranno, ma il riciclo può continuare per sempre”, ha dichiarato Zhang Shuji, segretario del Partito di Fengcheng.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)