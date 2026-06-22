Cina: Dragon Boat Festival, mercato di consumi rimane stabile durante le vacanze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese dei consumi ha mantenuto un andamento stabile durante le vacanze per il Dragon Boat Festival, con un’offerta sufficiente e prezzi stabili dei beni di prima necessità, ha dichiarato ieri il ministero del Commercio.

Durante i tre giorni di vacanza, il traffico pedonale e il volume degli affari nelle 78 strade pedonali e distretti commerciali chiave monitorati dal ministero sono aumentati rispettivamente del 4% e del 3,5% su base annua, secondo il ministero.

Alla data di sabato, i programmi di trade-in dei beni di consumo quest’anno hanno portato benefici a 136 milioni di consumatori, generando vendite per oltre 1.000 miliardi di yuan (circa 146,78 miliardi di dollari), secondo i dati.

Nel dettaglio, il trade-in di auto ha raggiunto 3,428 milioni di unità, generando vendite per 555,24 miliardi di yuan, mentre quello di elettrodomestici, prodotti digitali e smart ha totalizzato 132,895 milioni di unità, con vendite per 451,63 miliardi di yuan.

L’offerta di mercato dei beni di prima necessità è rimasta abbondante, con prezzi generalmente stabili. Le scorte a livello nazionale nei 200 principali mercati all’ingrosso di prodotti agricoli e secondari sono risultate sufficienti, secondo il ministero.

I prezzi di cereali, olio da cucina, carne e frutta sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto ai livelli pre-festivi, mentre i prezzi delle uova hanno registrato un leggero calo dello 0,7% e quelli degli ortaggi dello 0,3%, secondo i dati.

Il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, quest’anno si è celebrato venerdì scorso, e le vacanze si sono svolte da venerdì fino a ieri.

(ITALPRESS).