Cina: commercio di elettricità +24,8% nei primi cinque mesi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESSS) – Il volume totale del commercio di elettricità in Cina ha superato i 3.000 miliardi di kWh nei primi cinque mesi del 2026, in aumento del 24,8% su base annua, ha dichiarato ieri l’Amministrazione nazionale dell’energia.

Nel periodo considerato, tale volume all’interno dei confini provinciali è cresciuto del 28,5% rispetto all’anno precedente, mentre le transazioni interprovinciali e interregionali di energia elettrica sono aumentate del 12,2%, secondo i dati.

Il volume del commercio di elettricità verde ha raggiunto i 136,4 miliardi di kWh nel periodo gennaio-maggio, in aumento del 3,9% su base annua, secondo i dati.

Nel solo mese di maggio, tale commercio a livello nazionale hanno totalizzato 626,8 miliardi di kWh, in crescita del 23,6% su base annua.

(ITALPRESS).