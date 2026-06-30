Arabia Saudita, il ministro degli esteri in Cina per colloqui bilaterali

RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri saudita, principe Faisal bin Farhan, è arrivato oggi a Pechino per una visita ufficiale. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa saudita Spa. Nel corso della visita, il capo della diplomazia di Riyadh incontrerà i principali responsabili del governo cinese per discutere le relazioni bilaterali e le varie questioni regionali e internazionali di interesse comune.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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