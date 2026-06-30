Terremoto in Venezuela, sotto le macerie a La Guaira anche 100 espulsi dagli Usa

IPA86194578 - (260629) -- LA GUAIRA, June 29, 2026 (Xinhua) -- A rescuer stands on the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, June 28, 2026. Venezuelan National Assembly President Jorge Rodriguez said Sunday that the death toll from two powerful earthquakes that struck Venezuela Wednesday has risen to 1,450. (Str/Xinhua) - STR - //CHINENOUVELLE_XxjpbeE000130_20260629_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2606290742

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – I familiari sono alla disperata ricerca dei propri cari dopo che un hotel che ospitava oltre 100 venezuelani espulsi dagli Stati Uniti è crollato durante i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela la scorsa settimana.

Secondo le autorità venezuelane e ICE Flight Monitor, un’iniziativa di Human Rights First che monitora i voli di deportazione, un volo di rimpatrio da Miami all’aeroporto internazionale Simón Bolívar del Venezuela, con a bordo 146 persone, tra cui 19 donne e 7 bambini, era atterrato alle 10:22 ora locale di mercoledì.

I deportati sono stati poi portati all’Hotel Santuario di La Guaira, la città costiera a nord della capitale Caracas che, poche ore dopo, è stata devastata dai due terremoti. Alcuni dei deportati sarebbero sopravvissuti al crollo dell’hotel, ma molti rimangono intrappolati sotto le macerie: i soccorritori le stanno setacciando nel disperato tentativo di salvare ancora qualcuno ma, a giorni di distanza dal crollo, la speranza si sta affievolendo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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