CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – I familiari sono alla disperata ricerca dei propri cari dopo che un hotel che ospitava oltre 100 venezuelani espulsi dagli Stati Uniti è crollato durante i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela la scorsa settimana.

Secondo le autorità venezuelane e ICE Flight Monitor, un’iniziativa di Human Rights First che monitora i voli di deportazione, un volo di rimpatrio da Miami all’aeroporto internazionale Simón Bolívar del Venezuela, con a bordo 146 persone, tra cui 19 donne e 7 bambini, era atterrato alle 10:22 ora locale di mercoledì.

I deportati sono stati poi portati all’Hotel Santuario di La Guaira, la città costiera a nord della capitale Caracas che, poche ore dopo, è stata devastata dai due terremoti. Alcuni dei deportati sarebbero sopravvissuti al crollo dell’hotel, ma molti rimangono intrappolati sotto le macerie: i soccorritori le stanno setacciando nel disperato tentativo di salvare ancora qualcuno ma, a giorni di distanza dal crollo, la speranza si sta affievolendo.

– Foto Ipa Agency –

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