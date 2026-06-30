Algeria, Arkab riceve il viceministro norvegese dell’energia: focus su investimenti

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Il ministro di Stato algerino degli Idrocarburi, Mohamed Arkab, ha ricevuto ad Algeri il viceministro dell’Energia della Norvegia, Snorre Erichsen Skjevrak, accompagnato dall’ambasciatore norvegese in Algeria e da una delegazione della compagnia energetica Equinor.

L’incontro, secondo quanto riferito dal Ministero, si inserisce nel quadro del rafforzamento della cooperazione energetica tra i due Paesi. Nel corso dei colloqui è stato esaminato lo stato della collaborazione tra Sonatrach ed Equinor, con particolare riferimento ai progetti di Ain Salah e Ain Amenas, oltre alle prospettive di nuovi investimenti nei settori dell’esplorazione e produzione di idrocarburi, del gas naturale, del Gnl e della petrolchimica.

Le parti hanno inoltre discusso delle opportunità di cooperazione nella transizione energetica, con particolare attenzione ai progetti di riduzione delle emissioni di metano e CO2, alle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), al trasferimento di tecnologie e allo sviluppo di soluzioni energetiche a basse emissioni. Arkab ha ribadito l’impegno dell’Algeria a migliorare il clima degli investimenti e ad attrarre partner internazionali nel settore energetico, mentre il viceministro norvegese ha confermato l’interesse del suo Paese e di Equinor ad ampliare la cooperazione con l’Algeria, anche attraverso un futuro memorandum d’intesa tra i ministeri dell’Energia dei due Paesi.

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