BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Clamorosa eliminazione della Germania, che perde ai rigori contro il Paraguay e saluta il Mondiale ai sedicesimi. Di Enciso la rete sudamericana, a cui risponde Havertz nella ripresa per l’1-1 che regge fino al 120′, prima dei rigori: fatali i tre errori tedeschi contro i due degli avversari. Nagelsmann a sorpresa tiene fuori Musiala e in attacco sceglie Undav, supportato alle spalle da Sanè, Havertz e Wirtz. L’avvio del match rispetta le previsioni. La formazione tedesca tiene palla e schiaccia il Paraguay, che cerca di ripartire velocemente quando recupera il possesso. Nonostante l’assedio, sono pochi i momenti in cui la Germania si rende pericolosa. Molto più concreto il Paraguay, che al 42′ trova il vantaggio alla prima vera occasione. La difesa tedesca respinge un pallone sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma gli avversari lo recuperano immediatamente. La sfera arriva a Galarza, che dalla destra fa partire un cross preciso per la testa di Enciso. 0-1. La rete subita sveglia la Germania, che nel recupero comincia a martellare. All’intervallo si arriva però con il Paraguay in vantaggio. Rischia tantissimo Kimmich in avvio di ripresa, con un retropassaggio troppo debole per Neuer che Enciso non sfrutta.

Al 54′ ecco il pari tedesco. Wirtz scaglia in area un pallone dalla sinistra per la spizzata di Havertz che vale l’1-1. La rete accende una sfida fino a quel momento avara di emozioni. Al 78′ Havertz va vicinissimo alla doppietta, ma Gill fa buona guardia respingendo il colpo di testa del numero 7. La squadra di Nagelsmann, però, non riesce a ribaltarla nei 90 minuti: si va ai supplementari. Dopo 12 minuti passati in attacco, Tah trova il 2-1 per la Germania con un colpo di testa su angolo; l’on-field review, però, mostra un blocco di Anton su Gill in occasione del corner, portando Jayed ad annullare la rete. Il pari regge fino al termine dei supplementari: si va ai rigori. Dagli undici metri sono decisivi gli errori dello stesso Havertz, Woltemade e Tah. Dall’altra parte sbagliano Sanabria e Balbuena, ma Canale non fallisce il sesto e decisivo penalty. Paraguay agli ottavi, dove affronterà una tra Francia e Svezia. Germania clamorosamente eliminata.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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