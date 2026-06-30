Interconnettore Malta-Sicilia, completata la fase di produzione del cavo sottomarino

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Si avvicina la posa del secondo interconnettore elettrico tra Malta e la Sicilia dopo il completamento della produzione e dei test del cavo sottomarino ad alta tensione lungo 103 chilometri, un traguardo chiave per l’avanzamento del progetto.

Il cavo è stato realizzato nello stabilimento Nexans di Charleston, negli Stati Uniti, e sottoposto a un’ampia serie di collaudi per verificarne l’integrità operativa. Successivamente è stato avvolto su un grande tamburo in vista del caricamento sulla nave posacavi che entrerà in azione entro la fine dell’anno. La ministra dell’Energia Miriam Dalli ha definito il completamento della produzione e dei test un passo decisivo verso la fase di installazione, sottolineando che sono stati ultimati anche i lavori preparatori in mare.

Secondo Dalli, il secondo interconnettore rappresenta un investimento strategico destinato a rafforzare il collegamento elettrico di Malta con l’Europa continentale, aumentare la resilienza del sistema energetico, favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili e sostenere la transizione energetica del Paese.

La realizzazione del cavo ha previsto la produzione delle fibre ottiche in Norvegia, la lavorazione dei conduttori in rame e le fasi di assemblaggio, isolamento e corazzatura necessarie a garantirne la resistenza durante l’installazione e l’esercizio sul fondale marino. Il cavo è stato prodotto in sezioni di circa 10 chilometri, successivamente unite in due tronconi principali. Uno di questi comprende anche un tratto di riserva che sarà immagazzinato a Malta per eventuali interventi di riparazione.

La scorsa settimana è stato inoltre completato lo sgombero del tracciato sottomarino tra Malta e la Sicilia, con la rimozione di ordigni inesplosi risalenti alla Seconda guerra mondiale e di altri ostacoli. Il progetto, del valore di 300 milioni di euro, è gestito dall’agenzia governativa Interconnect Malta e beneficia di un finanziamento dell’Unione europea pari a 261 milioni di euro.

– Foto Ministero dell’Energia di Malta –

(ITALPRESS).