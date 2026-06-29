CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco italiani, in collaborazione con i bomberos dell’Ecuador, a La Guaira per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli sepolti sotto le macerie della loro abitazione, dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela la scorsa settimana. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco in un post su X. “Il battere su una tubazione metallica in risposta alla chiamata è il segnale che qualcuno è in vita sotto le macerie”, si legge nel post.

RODRIGUEZ “PROSEGUIAMO LE OPERAZIONI DI RICERCA, NON CI FERMEREMO”

“Proseguiamo le operazioni di ricerca e non ci fermeremo finché non avremo individuato tutte le persone che è possibile salvare. Speranza per tutti i venezuelani”. Così la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, in un post sui social. Inoltre, “in seguito ai terremoti del 24 giugno, abbiamo istituito la Commissione Presidenziale per la valutazione dell’abitabilità delle case e delle infrastrutture generali, inclusa la rete stradale”. È stato poi “costituito un gruppo di lavoro dedicato alla creazione di campi di accoglienza temporanei, per assistere e ospitare coloro che hanno purtroppo perso la propria abitazione. Parallelamente, si sta lavorando alla pianificazione di progetti che consentiranno di costruire nuove case in tempi brevissimi”, spiega. “Siamo riusciti a riconnettere gran parte dello Stato di La Guaira al Sistema Elettrico Nazionale, ripristinando la maggior parte degli accessi stradali e riattivando progressivamente la distribuzione idrica”.

– foto X Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).