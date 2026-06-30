Tunisia-Francia, Utica e AFD discutono di nuovi strumenti finanziari per le imprese di medie dimensioni

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’Unione tunisina dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Utica) e l’Agenzia francese per lo sviluppo (AFD) hanno discusso le prospettive di un progetto volto a facilitare l’accesso ai finanziamenti per le imprese tunisine di medie dimensioni (ETI) e a rafforzare gli strumenti di sostegno agli investimenti e alla trasformazione economica. Lo riferisce la pagina ufficiale dell’Utica.

L’incontro, presieduto dal presidente dell’Utica, Samir Majoul, con una delegazione dell’AFD, ha permesso di esaminare le esigenze finanziarie delle imprese tunisine, in particolare il divario di accesso al credito durante le fasi di crescita, valutando strumenti di finanziamento più flessibili e innovativi a sostegno dell’espansione delle aziende e degli investimenti. Nel corso dei colloqui è stata evidenziata la necessità di orientare il sostegno verso i settori strategici e i progetti ad alto valore aggiunto, migliorando le condizioni di finanziamento e promuovendo strumenti capaci di rafforzare la competitività del sistema produttivo tunisino.

Samir Majoul ha inoltre sottolineato il potenziale dell’Africa come spazio di crescita economica e la necessità di un approccio equilibrato al finanziamento della transizione ambientale. Le parti hanno infine ribadito la volontà di proseguire il coordinamento per sviluppare meccanismi di finanziamento innovativi a sostegno della crescita sostenibile delle imprese tunisine, secondo quanto riportato oggi dalla pagina ufficiale dell’Unione tunisina dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Utica).

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).