Egitto, accordo tecnico con il Fondo Monetario Internazionale per nuova tranche da 1,6 miliardi di dollari

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’Egitto ha raggiunto un accordo a livello tecnico con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) sulla settima revisione del programma di finanziamento esteso e sulla seconda revisione del programma per la resilienza e la sostenibilità, in attesa dell’approvazione del Consiglio esecutivo.

Secondo quanto riferito dall’emittente Al Arabiya Business, il completamento delle due revisioni consentirà l’erogazione di quasi 1,5 miliardi di dollari nell’ambito dell’Extended Fund Facility e di ulteriori 136 milioni di dollari attraverso il programma per la resilienza e la sostenibilità, per un totale di circa 1,6 miliardi di dollari.

In una nota, il FMI ha evidenziato che le politiche economiche adottate dall’Egitto hanno contribuito a contenere gli effetti della guerra in Medio Oriente, sottolineando tuttavia la necessità di proseguire il programma di riforme, rafforzare la gestione del debito, ridurre le pressioni inflazionistiche, sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione e migliorare il contesto imprenditoriale.

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