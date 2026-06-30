Ucraina, raid russi su Kharkiv: quattro vittime e 24 feriti

IPA74466524 - A firefighter pours water on smouldering wooden beams on the roof of a private house that caught fire after being hit by a Russian strike drone, Kharkiv, Ukraine, May 6, 2026. On Wednesday morning, Russian troops attacked Kharkiv with Shahed-type drones. Strikes on residential areas in the Novobavarskyi and Shevchenkivskyi districts injured two people.(Photo by Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform) (Photo by Ukrinform/Ukrinform/Sipa USA)

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore, la zona di Kharkiv , in Ucraina, è stata pesantemente colpita da raid russi: quattro persone sono rimaste uccise e 24 ferite. Lo ha riferito sui social Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv. Nella cittadina, una donna di 23 anni è stata uccisa e 12 persone sono rimaste ferite. Nel villaggio di Hubarivka, nella comunità di Bohodukhiv, una donna di 75 anni è rimasta uccisa e una donna di 66 anni, una ragazza di 18 anni e due uomini di 61 e 40 anni sono rimasti feriti. A Staryi Saltiv sono rimaste ferite una donna di 60 anni, una donna di 70 anni e un uomo di 73 anni.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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