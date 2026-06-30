Ucraina, raid russi su Kharkiv: quattro vittime e 24 feriti

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore, la zona di Kharkiv , in Ucraina, è stata pesantemente colpita da raid russi: quattro persone sono rimaste uccise e 24 ferite. Lo ha riferito sui social Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv. Nella cittadina, una donna di 23 anni è stata uccisa e 12 persone sono rimaste ferite. Nel villaggio di Hubarivka, nella comunità di Bohodukhiv, una donna di 75 anni è rimasta uccisa e una donna di 66 anni, una ragazza di 18 anni e due uomini di 61 e 40 anni sono rimasti feriti. A Staryi Saltiv sono rimaste ferite una donna di 60 anni, una donna di 70 anni e un uomo di 73 anni.

– Foto Ipa Agency –

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