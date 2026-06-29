Cina: Hubei tra paesaggi acquatici e tutela ambientale (3)

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 25 giugno 2026, mostra una veduta notturna dell’antica cittadina di Jingzhou, nella provincia dello Hubei, nella Cina centrale. Lo Hubei, soprannominato “provincia dei mille laghi”, ha compiuto notevoli sforzi nella gestione integrata dei propri fiumi e laghi, con l’obiettivo di migliorare l’ecologia e l’ambiente delle acque.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).