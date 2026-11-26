SHANGRAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti si riposano all’esterno di una caffetteria nel villaggio di Chaguan, nella contea di Wuyuan, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 26 novembre 2026. Negli ultimi anni, la contea ha promosso il turismo rurale coniugando la cultura del caffè con la valorizzazione dei suoi paesaggi rurali. Wuyuan ospita oggi oltre 50 caffetterie rurali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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