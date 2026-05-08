ATENE (GRECIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’ospite legge una copia del rapporto del think tank intitolato “La teoria dell’empowerment culturale: la consapevolezza culturale della Cina nel cammino verso uno sviluppo di alta qualità” durante un forum ad Atene, in Grecia, il 7 maggio 2026. Il rapporto è stato pubblicato ieri dallo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua, durante un forum sugli scambi e sull’apprendimento reciproco tra civiltà per celebrare il 20esimo anniversario del partenariato strategico globale Cina-Grecia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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