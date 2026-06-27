TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri a Tianjin, nel nord della Cina, è entrato in funzione un nuovo impianto della società tedesca Innomotics, specializzata nella produzione di motori.

La struttura, sostenuta da un investimento di circa 600 milioni di yuan, circa 88 milioni di dollari, è la più completa base di ricerca e sviluppo e produzione dell’azienda per motori ad alta tensione e grandi motori a bassa tensione al di fuori della Germania.

Progettato dando priorità alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale, l’impianto di Tianjin opera con un’efficienza superiore del 20% rispetto ai modelli manifatturieri tradizionali. A piena capacità, dovrebbe generare una produzione complessiva di motori pari a 2.500 MW all’anno. L’azienda si è posta l’obiettivo di raggiungere emissioni nette zero nei propri processi produttivi entro il 2045.

La nuova struttura è un pilastro chiave nella rete globale di capacità produttiva di Innomotics. Oliver Beck, presidente della divisione HV di Innomotics, ha evidenziato il solido ecosistema industriale della Cina e la catena di fornitura locale come vantaggi fondamentali. “La Cina non è solo un mercato leader, ma anche un polo cruciale per ricerca e sviluppo avanzati e produzione, e questa combinazione è essenziale per il nostro successo globale”.

Con la transizione energetica globale e la spinta allo sviluppo a basse emissioni di carbonio che stanno rimodellando i panorami industriali, la domanda di motori efficienti e grandi sistemi di azionamento è destinata a crescere. Innomotics considera inoltre i diversi scenari applicativi locali di Tianjin e l’ambiente di innovazione in rapida evoluzione come fattori chiave per il continuo miglioramento dei prodotti dell’azienda.

Thomas Wünsche, presidente esecutivo globale di Innomotics, ha osservato che, con la struttura di Tianjin ora operativa, l’azienda è ben posizionata per cogliere vantaggi da first mover rispondendo alle tendenze dello sviluppo verde e dell’aggiornamento industriale.

Innomotics, con sede a Norimberga, in Germania, è una società leader globale nei motori e nei grandi sistemi di azionamento, con attività in 49 Paesi e regioni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).