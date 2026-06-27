Sequestrato a Malta un carico illegale di alimenti transitato dalla Sicilia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi per la sicurezza alimentare hanno sequestrato e disposto la distruzione di un ingente carico di prodotti alimentari introdotti illegalmente a Malta dall’Albania attraverso la Sicilia. Lo ha reso noto l’autorità maltese competente per la sicurezza alimentare (FSSA).

Il carico è stato intercettato dopo che, venerdì sera, l’Amministrazione fiscale e doganale maltese ha segnalato alla FSSA un furgone sbarcato da un traghetto proveniente dalla Sicilia.

Nel corso dell’ispezione sono stati trovati prodotti di carne, yogurt, formaggi, snack, olio d’oliva, bibite, legumi, uova, alcolici, sale e succhi risultati non conformi alle norme sulla sicurezza alimentare.

Secondo la FSSA, i prodotti erano stati trasportati a temperature non idonee, erano privi dell’etichettatura obbligatoria e della documentazione necessaria per garantirne la tracciabilità.

L’Autorità ha inoltre precisato di non aver ricevuto la notifica preventiva obbligatoria dell’arrivo della partita, come previsto dalla normativa maltese.

I prodotti sono stati immediatamente posti sotto sequestro e saranno distrutti per tutelare la salute pubblica, garantire la sicurezza alimentare e salvaguardare l’integrità del mercato locale.

La FSSA ha ricordato agli operatori che sono tenuti a registrarsi presso l’Autorità e a notificare con almeno 48 ore di anticipo l’ingresso a Malta di animali, alimenti, mangimi o piante, anche se provenienti da altri Paesi dell’Unione europea.

L’Autorità ha infine ringraziato l’Amministrazione fiscale e doganale maltese per la collaborazione, ribadendo che continuerà ad adottare misure rigorose nei confronti degli operatori che violano gli obblighi di notifica.

– foto FSSA –

(ITALPRESS).