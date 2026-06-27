SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – George Russell nega sul filo una prima fila tutta Rossa sul circuito di Spielberg. Il pilota britannico della Mercedes si prende in extremis la pole position – undicesima in carriera, quarta stagionale – nel Gran Premio d’Austria, realizzando un incredibile 1’06″113. Un crono messo in discussione ma solo per pochi minuti visto che era stato realizzato in regime di bandiera gialla, causata da Max Verstappen nell’ultimo settore: indagine chiusa e risultato della pista confermato, con Russell che si piazza così davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc (+0″236) e Lewis Hamilton (+0″295). “Mi sento alla grande, ho fatto un giro fantastico – esulta Russell – All’ultima curva sono arrivato con un decimo e mezzo di vantaggio. C’era una bandiera gialla, non una doppia bandiera”, ci tiene a precisare il poleman, che poi ammette: “E’ stata una giornata dura, ma fare quel giro è stato speciale. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Domani farà molto caldo e le Ferrari sembrano molto veloci. Forse noi abbiamo qualcosa in più sul rettilineo, ma sarà una sfida molto aperta”. Al Cavallino si guarda il bicchiere mezzo pieno. “Non eravamo contenti degli ultimi weekend, speravo di fare delle qualifiche pulite per partire bene domani – rivela Leclerc -. La seconda posizione è un buon risultato. Stiamo spingendo moltissimo e stiamo vedendo i frutti degli aggiornamenti. E’ una sorpresa positiva essere così in alto”. “Essere secondi e terzi è un grande risultato per la Ferrari – gli fa eco Hamilton -. E’ il riflesso del lavoro di tutti quanti. Sono molto fiero, stiamo cominciando a raccogliere i frutti. Ho commesso un errore nel primo tentativo, ma per fortuna ho fatto un buon secondo giro. Sono molto contento”. Il sette volte campione del mondo scatterà dalla seconda fila affiancato dal leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che nel tratto finale rallenta per la bandiera gialla e resta a 0″301 dal compagno di squadra chiudendo quarto. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Domani appuntamento alle 15 con la gara lunga.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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