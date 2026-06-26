ROMA (ITALPRESS) – Israele, Libano e Stati Uniti hanno firmato a Washington un accordo quadro trilaterale di pace. “C’è ancora molto lavoro da fare, oggi è il primo passo”, ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, durante la cerimonia, come riporta Al Jazeera.

La cerimonia di firma dell’accordo quadro tra Israele e Libano si è svolta presso il Dipartimento di Stato americano a Washington. L’accordo quadro è stato firmato alla presenza di Rubio e degli ambasciatori di Libano e Israele a Washington. L’ambasciatrice libanese a Washington, Nada Mawwad Hamad, ha dichiarato durante la cerimonia: “Questo è un primo passo verso il ripristino della sovranità del Libano. Un passo verso la garanzia di un cessate il fuoco permanente e definitivo che permetterà ai nostri cittadini di tornare nelle loro terre e consentirà a tutti i libanesi di vivere in pace, sicurezza e prosperità. È stato un incontro lungo e difficile. Ringraziamo i padroni di casa e entrambe le delegazioni per la loro collaborazione durante i colloqui”.

L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha dichiarato: “Grazie al duro lavoro, siamo riusciti a rimettere il treno sui binari e stiamo andando nella giusta direzione. La destinazione finale: un accordo di pace tra i due Paesi, un vero accordo di pace in cui entrambi i Paesi vivano in sicurezza e la sovranità di Israele e del Libano sia rispettata e protetta”. “In questo quadro, l’Iran è fuori, Hezbollah è fuori e la strada per la pace tra Israele e Libano è aperta”, ha concluso il diplomatico.

RUBIO “INIZIAMO A GETTARE LE BASI PER UNA PACE DURATURA”

“È una buona giornata perché siamo lieti di annunciare un accordo quadro tra il governo del Libano e il governo di Israele, con la mediazione degli Stati Uniti d’America, che inizia a gettare le basi per una pace e una sicurezza durature. Ed è ciò che queste due nazioni meritano – ha detto Rubio – Il popolo libanese ha sofferto enormemente per decenni a causa delle interferenze esterne nei suoi affari di paesi che hanno cercato di usarlo come trampolino di lancio per attacchi. E questo non è ciò che il popolo libanese vuole, né ciò che merita. Ciò che merita è ciò che ha avuto un tempo, di cui abbiamo una storia recente: un paese prospero e pacifico”, ha aggiunto.

NETANYAHU “RIMARREMO NELLA ZONA DI SICUREZZA SIN QUANDO HEZBOLLAH NON SI DISARMERA'”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato l’accordo quadro firmato tra Israele e Libano a Washington, affermando che “lunghi negoziati hanno finalmente dato i loro frutti”. In un video messaggio, Netanyahu ha affermato che “la cosa più importante è che Israele rimane nella zona di sicurezza nel Libano meridionale. Questo è un risultato fondamentale e lo manterremo finché Hezbollah non si disarmerà e finché esisterà una minaccia per lo Stato di Israele”.

“Questo – ha proseguito – è anche un duro colpo per l’Iran. L’Iran cerca di imporci un ritiro forzato dal sud del Libano. In realtà Israele, il Libano e gli Stati Uniti dicono loro: non è affar vostro. Non avete alcun ruolo in Libano. Né voi, né Hezbollah, né alcun gruppo terroristico”.

“Un’altra cosa è che ovviamente permettiamo all’esercito libanese di iniziare a organizzarsi per prendere il controllo del territorio. Stiamo facendo due aree pilota. Entrambe su raccomandazione delle Forze di difesa israeliane. Una è addirittura fuori dalla zona di sicurezza, a sud del fiume Litani, e l’altra è a nord del Litani, una piccola parte di essa nella zona di sicurezza ampliata che abbiamo ottenuto nelle ultime due settimane, e che le Forze di Difesa Israeliane non necessitano”, ha aggiunto.

Infine, ha concluso: “Manteniamo sempre la zona di sicurezza originale fuori dalla portata dei missili anticarro. Non permettiamo a Hezbollah di entrare lì né alla popolazione. Questo viene mantenuto. E la cosa più importante è che Israele dice: la nostra sicurezza viene prima di tutto”.

PALAZZO CHIGI “BENE L’ACCORDO, ORA CREARE UNA PACE DURATURA”

“Il Governo italiano accoglie con favore l’annuncio di un accordo quadro tra Libano e Israele, grazie alla mediazione degli Stati Uniti. È fondamentale consolidare il cessate il fuoco tra il Libano e Israele e creare le condizioni per una pace duratura tra queste due Nazioni che veda affermata la sovranità e l’integrità territoriale del Libano e la sicurezza di Israele. L’Italia, che è da tempo impegnata per questi obiettivi, continuerà a fare la sua parte, in stretto coordinamento con partner e alleati”. Così Palazzo Chigi in una nota.

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