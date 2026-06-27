Libia, Italian Design Day e Urban Forum il 30 giugno a Tripoli

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’Italian Design Day torna a Tripoli il 30 giugno con l’edizione 2026 dell’Urban Forum, appuntamento organizzato da ICE agenzia di Tripoli e dedicato a design, architettura e sviluppo urbano sostenibile come strumenti di dialogo culturale e cooperazione tra Italia e Libia. L’iniziativa si terrà al Lancaster Hotel – Burj Alhyat, dalle 9 alle 16.

Ad aprire i lavori saranno, tra gli altri, l’ambasciatore d’Italia in Libia Gianluca Alberini e Ghalib Gheblawi del Libyan Board of Architecture. In programma anche l’intervento di Leonardo Talarico, ambasciatore dell’Italian Design Day 2026, mentre la giornata sarà moderata da Fabio Giudice, capo dell’Ufficio economico e commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Libia.

Previsti inoltre i contributi di Alberto Arenghi e Francesca Tanghetti dell’Università di Brescia, di Cristian Tacca di Tacca Glass, oltre alla presentazione dei progetti selezionati sviluppati da studenti delle facoltà di architettura, ingegneria e design sul tema della riqualificazione del waterfront libico. Le conclusioni e la cerimonia finale saranno affidate a Simona Autuori, direttrice dell’Italian Trade Agency Desk di Tripoli.

L’evento, promosso con il supporto di istituzioni e partner italiani e libici, avrà al centro il tema del Re-Design, con un focus sulla rigenerazione degli spazi, degli oggetti, delle idee e delle relazioni, in una prospettiva di identità urbana e vivibilità contemporanea nel contesto mediterraneo.

Nel corso della giornata sono previsti interventi di rappresentanti istituzionali, architetti, designer, accademici e operatori del settore, oltre alla presentazione dei progetti selezionati nell’ambito del call for ideas dedicato alla riqualificazione del waterfront libico con soluzioni di arredo urbano intelligente, illuminazione e spazi pubblici sostenibili.

L’Italian Design Day, inserito anche quest’anno nel quadro dell’Urban Forum di Tripoli, punta a valorizzare l’eccellenza del Made in Italy e a rafforzare i legami economici e culturali tra i due Paesi attraverso un confronto su innovazione, funzionalità, sostenibilità e tutela del patrimonio architettonico.

– foto Farnesina –

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