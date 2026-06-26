Trump “Droni contro navi nello stretto di Hormuz, l’Iran ha violato il cessate il fuoco”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La Repubblica Islamica dell’Iran ha lanciato almeno quattro droni d’attacco unidirezionali contro navi che attraversavano lo Stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave mercantile. La nave ha subito danni, ma è riuscita a proseguire il suo viaggio. Abbiamo abbattuto altri tre droni“. Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sottolineando che “ovviamente, questa è un’insensata violazione del nostro accordo di cessate il fuoco”.

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