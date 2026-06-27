Siglato a Tirana un accordo tra Sicindustria e Biznes Albania

TIRANA (ITALPRESS) – Un nuovo ponte economico tra Sicilia e Albania. Con questo obiettivo è stato firmato ieri a Tirana un protocollo d’intesa tra Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e Biznes Albania, la principale organizzazione datoriale albanese. A sottoscrivere l’accordo sono stati il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, e il presidente di Biznes Albania, Luan Bregasi.

L’intesa, della durata di tre anni, punta a costruire una cooperazione istituzionale stabile e a favorire lo scambio di buone pratiche, gli investimenti bilaterali e la mobilità di capitale umano qualificato. L’accordo si inserisce nel solco dei consolidati rapporti di collaborazione che da sempre legano la Sicilia e l’Albania e rafforza il ruolo dell’Isola quale naturale piattaforma di dialogo economico e imprenditoriale verso i Balcani. Nel corso della missione a Tirana, la delegazione di Sicindustria ha incontrato il Ministro dell’Economia e dell’Innovazione, Delina Ibrahimaj, e il Vice Ministro Martin Kajo, che hanno espresso apprezzamento per l’intesa e per le prospettive di sviluppo che essa potrà generare per i rispettivi sistemi produttivi.

Il piano d’azione entrerà immediatamente nella fase operativa: una seconda missione economica sarà organizzata in Sicilia e sarà seguita da un ulteriore incontro in Albania, che vedrà anche il coinvolgimento strategico di Simest per sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese.

“Questo incontro – commenta Rizzolo – conferma la capacità di Sicindustria/EEN di guardare costantemente ai mercati internazionali e di intercettare nuove opportunità per il nostro sistema produttivo. L’Albania è un mercato dinamico e in forte crescita. Abbiamo individuato tre ambiti strategici di comune interesse sui quali concentreremo il nostro lavoro: energia, turismo e bio-costruzioni, settori accomunati da una forte attenzione alla sostenibilità e alla transizione verso modelli di sviluppo più innovativi e competitivi. L’obiettivo è trasformare rapidamente questo protocollo in progetti e partnership industriali concrete, facendo della collaborazione tra Sicilia e Albania un modello virtuoso di sviluppo sostenibile nel Mediterraneo. Un ringraziamento particolare va a Giovanni Firera, già Console onorario dell’Albania, per il prezioso lavoro svolto nel favorire il dialogo e il rafforzamento dei rapporti economici tra Sicilia e Albania”.

L’intesa prevede inoltre la costituzione di un Tavolo strategico di coordinamento con il compito di monitorare l’attuazione delle attività, promuovere tavoli tecnici, forum tematici e missioni imprenditoriali.

“La firma di questo Protocollo d’Intesa con Sicindustria – afferma Bregasi – rappresenta un passo concreto verso una collaborazione economica sempre più forte tra Albania e Sicilia. Le nostre imprese condividono valori, capacità produttive e una comune visione di crescita internazionale. Questo accordo creerà nuove opportunità di investimento, innovazione e sviluppo, rafforzando i rapporti tra i due sistemi imprenditoriali. Ringrazio il Presidente Luigi Rizzolo per la fiducia e Giovanni Firera per il prezioso lavoro di collegamento e di costruzione di questo importante percorso di cooperazione tra i nostri Paesi”.

– Foto Nasi Bisha –

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