Tunisia, il governo punta a rafforzare l’export di olio d’oliva

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia punta a rendere strutturale l’export dell’olio d’oliva, superando la logica della stagionalità e rafforzando la presenza sui mercati internazionali. È quanto emerso da una riunione presieduta dal ministro del Commercio e dello Sviluppo delle esportazioni, Samir Abid, dedicata alla valutazione della campagna di esportazione 2025-2026 e alla preparazione della prossima stagione. Nel corso dell’incontro, il ministro ha sottolineato che le esportazioni di olio d’oliva dovranno proseguire durante tutto l’anno, attraverso una pianificazione più efficace e una maggiore integrazione tra produzione, trasformazione, esportazione e promozione, con l’obiettivo di consolidare la competitività del settore. Tra le priorità individuate figurano il miglioramento della qualità del prodotto, il rafforzamento del sostegno ai piccoli produttori ed esportatori, una più agevole accessibilità agli strumenti di finanziamento e l’adozione di una strategia promozionale mirata ai mercati con maggiore potenziale di crescita.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata allo sviluppo delle esportazioni di olio d’oliva confezionato, soprattutto biologico, considerato ad alto valore aggiunto, e all’espansione verso nuovi mercati, tra cui Cina, Arabia Saudita, Messico e Colombia. Secondo quanto riferito dal ministero, nel corso della campagna 2025-2026 sono state realizzate iniziative di promozione internazionale e missioni commerciali, con la partecipazione a fiere di settore, nell’ambito della strategia volta a rafforzare il posizionamento dell’olio d’oliva tunisino sui mercati esteri.

– Foto Ipa Agency –

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