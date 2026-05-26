UNIDO: Europa dovrebbe bilanciare resilienza e apertura sulle batterie cinesi

VIENNA (AUSTRIA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Europa dovrebbe evitare di introdurre troppo rapidamente restrizioni nel settore delle batterie, poiché la mossa potrebbe aumentare i costi e rallentare la diffusione dello stoccaggio energetico, ha affermato una funzionaria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO).

In vista del dibattito politico del 28 maggio del Consiglio Competitività dell’Unione europea (UE) sull’Industrial Accelerator Act, Rana Ghoneim, direttrice della Divisione Energia e Azione per il Clima nell’ambito della Direzione per la cooperazione tecnica e lo sviluppo industriale sostenibile dell’UNIDO, ha avvertito che restrizioni o requisiti di origine potrebbero portare a “effetti indesiderati”.

“Lo sviluppo dello stoccaggio in Europa è ora ampio e sempre più guidato dalle batterie. Se restrizioni o requisiti di origine venissero introdotti troppo rapidamente, prima che catene di approvvigionamento alternative siano sufficientemente sviluppate, potrebbero esserci effetti indesiderati”, ha riferito Ghoneim a Xinhua in una recente intervista scritta.

Questi potrebbero includere costi più elevati, condizioni di approvvigionamento più rigide e una più lenta diffusione dei progetti di stoccaggio nel breve termine, ha aggiunto.

Con i conflitti in Medio Oriente che spingono al rialzo i prezzi dell’energia, lo stoccaggio energetico è diventato sempre più cruciale. La Cina detiene attualmente una posizione strategica nella lavorazione del litio e nelle esportazioni di batterie, mentre i produttori cinesi affrontano restrizioni nell’ambito dell’Industrial Accelerator Act.

Quest’ultimo è stato presentato come uno strumento per rilanciare la manifattura europea, ma diverse sue disposizioni, compresi i requisiti di contenuto locale e le restrizioni che incidono sugli investimenti da parte di produttori competitivi a livello globale, rischiano di escludere le aziende cinesi in settori come batterie, veicoli elettrici e fotovoltaico.

Sebbene l’Europa abbia interesse a ridurre la dipendenza e a costruire una base industriale più resiliente, Ghoneim ha affermato che gli investimenti cinesi in Europa possono portare benefici se allineati agli obiettivi industriali europei.

“L’Unione europea è la principale destinazione singola degli investimenti esteri da parte dei produttori cinesi di batterie. Questi investimenti possono sostenere il trasferimento tecnologico, contribuire ad aumentare la produzione in Europa e ridurre i costi”, ha affermato Ghoneim.

Pertanto, un’impostazione utile può essere quella di combinare resilienza e apertura in modo da rafforzare la base industriale europea senza rallentare la diffusione, ha aggiunto.

(ITALPRESS).