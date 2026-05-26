Tunisia, liberato il deputato Ahmed Saidani dopo una grazia presidenziale

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il deputato tunisino Ahmed Saidani è stato rilasciato oggi a seguito di un provvedimento di grazia speciale deciso dal presidente della Repubblica. Interpellato dall’agenzia Italpress, il legale di Saidani, l’avvocato Yahi El Sghayri, ha confermato che la decisione è stata adottata nelle ultime ore e ha riguardato diversi detenuti beneficiari della misura di clemenza, secondo condizioni stabilite dalle autorità competenti, nell’ambito delle prerogative costituzionali del capo dello Stato.

Il provvedimento si inserisce in una serie di misure di grazia presidenziale concesse in varie occasioni e applicate a casi selezionati. Il deputato era stato arrestato con l’accusa di “offesa ad altri attraverso i social media” ed era stato condannato a otto mesi di reclusione.

– Foto ufficio avvocato El Shghayri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE