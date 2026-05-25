Libia, Tajani “Gli attivisti italiani fermati dovrebbero andare oggi davanti al giudice”

ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza che sono stati fermati in Libia “dovrebbero andare stamane davanti al giudice”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine della Giornata dell’Africa 2026. “Stiamo avendo un’interlocuzione anche a Bengasi”, ha spiegato aggiungendo che le autorità italiane sono al lavoro “per farli tornare”. “La situazione libica non è semplice”, ha infine osservato Tajani.

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