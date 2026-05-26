BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – E’ di 4 morti, di cui due minori, il bilancio dell’incidente avvenuto oggi a Buggenhout, in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno. Secondo quanto precisato dalle autorità belghe in una conferenza stampa, le vittime sono due adolescenti, di 12 e 15 anni, un accompagnatore di 27 anni e l’autista dell’autobus di 49 anni. Altri cinque minori sono stati trasportati in ospedale con gravi ferite e si troverebbero ora in condizioni stabili. Annick De Ridder, la ministra fiamminga della Mobilità, ha dichiarato che è ancora “troppo presto per attribuire la responsabilità (dell’incidente) a qualcuno”. Secondo Infrabel, il gestore della rete ferroviaria, si tratta di uno degli incidenti più gravi avvenuti a un passaggio a livello nel Paese. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino al passaggio a livello situato all’incrocio tra Stationsstraat e Vierhuizen. Le circostanze sono ancora oggetto di indagine. Secondo l’agenzia Belga News Agency, le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano che l’attraversamento pedonale era chiuso al momento dell’incidente. Secondo l’emittente televisiva VRT, citata dalla stessa agenzia, l’autobus trasportava sette minori e due adulti, incluso l’autista. Il treno era in viaggio da Bruges a Buggenhout, dove avrebbe dovuto fermarsi. “Il passaggio a livello si trovava a un chilometro dalla stazione, quindi il treno stava già rallentando, ma l’impatto è stato comunque enorme”, ha dichiarato a VRT un portavoce di Infrabel, la società che gestisce le infrastrutture. “Il macchinista ha tentato di azionare i freni di emergenza, ma era troppo tardi”. A bordo del treno c’erano circa 100 passeggeri, scrive ancora Belga News Agency. Nessuno è rimasto ferito, sebbene un passeggero sia stato soccorso per shock. “E’ successo tutto in pochi secondi”, ha raccontato un passeggero a Het Laatste Nieuws. “Abbiamo sentito un forte impatto e un finestrino nella parte anteriore del treno si è frantumato, ma all’inizio non sapevamo cosa fosse successo”. “Sono profondamente rattristato dalla notizia del tragico incidente di Buggenhout, in cui uno scuolabus è stato investito da un treno”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Bernard Quintin. “Il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari”. “Sono profondamente addolorata per il tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi l’Europa è in lutto con il Belgio”, ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su X.

(ITALPRESS).

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