Lavrov sente Rubio: “Evacuare l’ambasciata Usa a Kiev”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha esortato gli Stati Uniti a evacuare i diplomatici dalla propria ambasciata a Kiev nel corso di una telefonata con il Segretario di Stato americano Marco Rubio. A renderlo noto è il ministero degli Esteri di Mosca.
– foto IPA Agency –
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